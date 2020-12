FC Nantes : Domenech va flamber au FCN, cet ancien Canari n'a pas froid aux yeux !

La nomination de Raymond Domenech au FC Nantes ne fait rire personne chez les supporters des Canaris. À vrai dire, les soutiens de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France hormis Waldemar Kita semblent se compter sur les doits d’une seule main. Mickaël Landreau n’en fait pas partie, lui qui a dégommé l’annonce de son arrivée dans son ancien club avant même qu’elle ne soit officialisée.

Plusieurs anciens du FC Nantes sont d’ailleurs interrogé sur le choix Domenech, et la plupart d’entre eux n’a préféré passer son tour. Dans cet océan de solitude, seul Patrice Rio semble lui accorder une quelconque chance de réussir sur le banc des Canaris, lui qui a joué contre lui et même partagé le même maillot en équipe de France Espoirs en 1969-70.

« C'est un bon choix, son passé plaide pour lui »

« C'est un bon choix, juge-t-il dans L’Équipe. Il était consultant et il est resté au fait de l'actualité du foot, il va amener sa rigueur et sa connaissance du haut niveau. Il va devoir découvrir les joueurs car je ne pense pas qu'il les connaisse, mais c'est un homme très intelligent et son passé plaide pour lui. »