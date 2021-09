FC Nantes : drame à la Jonelière, un jeune du club dans le coma !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'information est tombée il y a quelques minutes sur Ouest-France et elle fait froid dans le dos puisque depuis le club a confirmé. Un joueur de l'équipe réserve du FC Nantes s'est effondré jeudi à l'occasion d'un entraînement à la Jonelière.

Agé de 19 ans, le joueur – qui a été victime d'un malaise cardiaque – a été conduit au CHU de Nantes et placé dans un coma artificiel. On n'en sait pas pas davantage sur ce qu'il s'est passé et sur l'identité du jeune concerné.

Initialement prévu ce samedi à Marcel Saupin, le match entre la réserve du FCN dirigée par Stéphane Ziani et le club d'Andrézieux est reporté. Au club, tout le monde est en état de choc...

Terrible accident hier à la Joneliere. Pensées aux joueurs, sa famille, ses coéquipiers et aux éducateurs sous le choc



FC Nantes – National 2. Un jeune plongé dans le coma après un malaise cardiaque #FC Nantes #Football #Sport @OuestFrance https://t.co/lDRKD5aGLL — jean-marcel boudard (@JMBoudard) September 17, 2021

Hier après-midi lors de l’entraînement du groupe N2, un joueur de l’effectif a été victime d’un malaise pendant la séance.



Pris en charge très rapidement, il est actuellement hospitalisé.



Le FC Nantes apporte tout son soutien au joueur ainsi qu'à sa famille et ses proches. — FC Nantes (@FCNantes) September 17, 2021