FC Nantes : du nouveau sur le front judiciaire

Pas plus tard qu'hier, on apprenait que trois proches collaborateurs du président du FC Nantes, Waldemar Kita, avaient été mis en garde à vue dans les locaux de la direction territoriale de la police judiciaire de Nantes. Trois hommes, et il est important de le souligner, qui ont depuis été relâchés.

Si la police s’interrogeait , et s'interroge toujours, sur la légalité de certaines commissions perçues par des intermédiaires autour de transferts à Nantes, RMC nous apprend, depuis quelques minutes que les trois gardes à vue sont liées à l’agent de joueur Bakari Sanogo. Un agent influent, au même titre que l'incontournable Mogi Bayat.

Benjamin Danet

Rédacteur