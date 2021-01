FC Nantes : écarté par Domenech, Bamba l'allume sur les réseaux sociaux

Ce soir, le FC Nantes accueille l'AS Monaco à la Beaujoire pour une affiche diffusée sur Canal+. A priori, Kader Bamba suivra la rencontre chez lui, devant son écran. Le milieu offensif de 26 ans ne figure pas dans le groupe retenu par Raymond Domenech car, selon le journaliste de Ouest-France les deux hommes auraient eu une petite altercation. Depuis, Bamba s'entraîne à part, avec les jeunes du centre de formation. L'affaire aurait pu en rester là. Mais le joueur a décidé de faire connaître le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux…

Une charge uniquement destinée à Domenech ?

Sur Instagram, il a accompagné une photo d’un homme pointant un revolver de ce commentaire : « Si quelqu’un te trouve dur de caractère, c’est qu’il n’arrive pas à te manipuler, à te contrôler et encore moins à te cerner ». Et sur Twitter, il a changé sa photo de profil par un cliché d’Albert Einstein avec la définition de ce dernier : « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent ».

Pas sûr que Kader Bamba retrouve le groupe professionnel du FC Nantes de sitôt. Pas sûr non plus que ces messages s'adressaient uniquement à Raymond Domenech…