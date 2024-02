FC Nantes : écœuré du foot pro, Christian Gourcuff a coupé les ponts

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

A la retraite depuis la fin de son aventure au FC Nantes en 2020, Christian Gourcuff a coupé complètement avec le football. L’emblématique coach de Lorient s’est exprimé à Ouest-France pour expliquer son détachement, reconnaissant avoir été dégoûté par certaines choses :

« Tout ce qui est autour du foot m’a gâché la passion du jeu »

« Avant ma dernière expérience à Nantes, mon analyse était faite depuis longtemps, il y a eu un cheminement, j’ai vu les choses évoluer. Tout ce qui est autour du foot m’a gâché la passion du jeu, on est dans un environnement de prof où il n’y a aucune analyse du jeu ».

Expliquant avoir coupé « tous (ses) abonnements de façon assumée afin de ne pas être dans la frustration et le négatif », Christian Gourcuff a bien « tourné la page » : « C’était la bonne solution. Je ne vais plus voir de matches et je suis juste l’actualité pour savoir ce qui se passe mais de façon lointaine ».

