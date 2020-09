FC Nantes : Emond évite toute polémique avec Gourcuff

Dimanche dernier, Renaud Emond a fait son entrée sur la pelouse de la Beaujoire à la 85e minute, en remplaçant Mehdi Abeid. Trente-quatre secondes plus tard, l'attaquant belge se trouvait à point nommé pour pousser le ballon au fond des filets du gardien stéphanois, Jessy Moulin, et offrir l'égalisation au FC Nantes.

Présent ce mercredi en conférence de presse, l'ancien joueur du Standard de Liège a été questionné sur ce scénario rocambolesque, qui aurait pu lui donner envie de réclamer une place de titulaire à Christian Gourcuff. Mais pas du tout… « Je savais que je n’avais pas beaucoup de temps de jeu, je rentre avec beaucoup d’envie et ça m’a réussi. C’est rare de marquer aussi rapidement. Avant le coup franc, j’ai essayé de me positionner et de suivre au maximum car le ballon pouvait être dévié ou rebondir sur le poteau. J’ai eu de la chance que le ballon revienne sur moi et que je puisse le mettre au fond ! »

Fair-play aussi avec son remplaçant

En plus de ne pas vouloir polémiquer avec Christian Gourcuff, Renaud Emond, blessé pendant la préparation, a félicité son jeune remplaçant, Randal Kolo Muani : « Cette saison, j’ai fais trois rentrées, c’est pour ça que je ne doute pas encore ! Je ne suis pas quelqu’un de très spectaculaire, ce n’est pas moi qui vais prendre le ballon et aller dribbler quatre défenseurs. Je suis un attaquant qui essaye d’être constamment en mouvement, d'être généreux dans ses efforts, c’est ce que le coach me demande. Après, ça fait toujours plaisir de marquer un but, de se remémorer ce que ça fait… Randal fait très bien son travail et c’est pour ça qu’il est sur le terrain ! Il mérite de jouer. »