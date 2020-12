FC Nantes : en pleine tempête, Gourcuff se raccroche à un doux souvenir

Demain à 15h, le FC Nantes reçoit une autre équipe en crise, le RC Strasbourg. Malheur au vaincu, serait-on tenté de dire car les deux entraîneurs sont sur la sellette. Peut-être plus Christian Gourcuff que Thierry Laurey, Waldemar Kita étant bien moins patient que son homologue alsacien, Mark Keller. Mais alors que les nuages s'amoncellent au-dessus de sa tête, le technicien breton a pris le temps jeudi de se rappeler un bon souvenir avec l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, décédé mercredi.

"Une grande finesse dans sa capacité à apprécier le football"

L'anecdote remonte au 31 octobre 2013. Ce soir-là, le FC Lorient s'était imposé 4-0 sur la pelouse de Clermont. Dans les tribunes du stade Montpied s'était assis VGE, grand fan de football. La suite, c'est Christian Gourcuff qui l'a raconté en marge de sa conférence de presse, dans des propos rapportés par France Bleu :

"À la fin de la partie, une personne vient me demander de sortir du vestiaire car quelqu’un tenait à me rencontrer. J’ai été conduit jusqu’à une voiture. C’était monsieur Giscard d’Estaing qui voulait me féliciter pour le jeu pratiqué par mon équipe. J’ai rencontré quelqu’un d’une très grande simplicité et d’une grande finesse dans sa capacité à apprécier le football." Un "souvenir marquant" pour Christian Gourcuff. Pas sûr que le prochain qu'il se fera avec les Canaris soit aussi marquant…