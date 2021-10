FC Nantes : énorme retournement de veste pour Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Il ne fallait pas titiller Antoine Kombouaré vendredi à la Jonelière. Monté sur ressorts, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas du tout apprécié les critiques sur son passage au 4-3-3 qui a lamentablement échoué à Reims dimanche (1-3).

« Ce n’est pas le système qui donne un résultat mais l’animation. On a égalisé dans ce système, a-t-il soufflé. J’ai changé après pour un 4-2-3-1 et on a pris deux buts de plus. Arrêtez. Je ne réponds pas à ce genre de question. Contre Reims, on a été un peu suffisants. Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système ne connaissent rien au foot. »

Question animation, justement, le FC Nantes a débuté avec trois éléments purement offensifs dans la Marne, contre quatre habituellement. L’idée était de renforcer le milieu au bout d’une semaine à trois matches. Sauf que L’Équipe fait savoir que le FC Nantes devrait revenir à un schéma plus habituel cet après-midi contre l’ESTAC (15h) alors qu’un seul Canari est indisponible, Fabio.

Le groupe convoqué pour #FCNESTAC 📃 — FC Nantes (@FCNantes) October 2, 2021