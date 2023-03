FC Nantes, Équipe de France : Blas interpelle Deschamps

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc face au Paris Saint-Germain, le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, qui n'a encore jamais été appelé par Didier Deschamps, a été questionné sur l'équipe de France.

"C'est un objectif"

"J'essaie de travailler pour, c’est un objectif, mais je pense que je suis encore loin de ce niveau-là. Il faut continuer à travailler, je ne peux pas me montrer que sur deux matchs. On sait tous que c’est le plus haut niveau possible. Au bout d’un moment, il faut montrer des choses énormes. Peut-être que j’ai répondu présent, mais il faut que je réponde présent sur d’autres choses. Je suis conscient de mes qualités, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Si ça suffit pour y aller, tant mieux, mais ça m’étonnerait."

