FC Nantes, Équipe de France - L'oeil de Denis Balbir : « Lafont est la relève de Lloris »

« Cette victoire récompense le travail d’Antoine Kombouaré. Avec un effectif qui n’a pas beaucoup changé par rapport à la saison passée, il a su mettre tout le monde face à ses responsabilités et trouver les solutions pour remettre le FC Nantes à sa place, c’est-à-dire dans le haut du tableau.

« Le FCN n’a pas gagné grâce à l’arbitre »

La joie des Nantais Credit Photo - Icon Sport

Les Canaris ont su bousculer cette équipe du PSG avec talent, maîtrise, envie, audace et culot. Il y a beaucoup de choses positives. Les Parisiens se cachent derrière l’arbitrage. Il y a des vérités et des contre-vérités. Mais on ne peut pas dire que le FCN a gagné grâce à l’arbitre. Ce serait réducteur et malhonnête. Bravo aux Nantais.

« Lafont est aux portes de l’équipe de France »

Alban Lafont Credit Photo - Icon Sport

Comme je l’avais dis avec Gaëtan Laborde (Stade Rennais), Alban Lafont est aux portes de l’équipe de France. Après avoir connu un petit trou d’air en raison d’une grave blessure lorsqu’il était à la Fiorentina, il est la relève d’Hugo Lloris. Il l’avait déjà montré à son jeune âge où il était présenté comme un grand espoir du football français à ce poste. Il confirme de match en match qu’il est un très grand gardien. C’est une bonne chose pour les Bleus et pour le FC Nantes ».