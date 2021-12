FC Nantes, Equipe de France : Lafont envoie un message à Deschamps

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que son nom a été cité en équipe de France, Alban Lafont a été interrogé à ce sujet par Ouest-France. Le gardien du FC Nantes, qui ne dirait pas non pour être appelé chez les Bleus, veut garder la tête sur les épaules.

"L'équipe de France ? Pour moi, c’est juste des "on-dit", ce n’est pas quelque chose de concret. Je me concentre sur mes performances. Si ça doit venir, ça viendra… Je ne vais pas me gonfler la tête avec ça pour ne pas me déconcentrer", a déclaré l'ancien portier de la Fiorentina, qui a été élu meilleur joueur du mois de novembre du FCN par les supporters des Canaris.

