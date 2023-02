FC Nantes, équipe de France : un Kolo Muani record porte Francfort et menace le Bayern

En gagnant à domicile face au Werder Brême (2-0), l'Eintracht Francfort s'est rapproché du Bayern Munich, battu un peu plus tôt à Mönchengladbach (3-2). Seulement 5 points séparent désormais les deux équipes et Randal Kolo Muani n'y est pas étranger.

10 buts et 10 passes en Bundesliga

Encore très bon, l'ancien nantais a inscrit son dixième but cette saison en Championnat. En plus de ses 10 buts, il compte également 10 passes décisives. Il est le premier joueur de Francfort à combiner 10 buts et 10 passes décisives en une saison depuis qu'Opta analyse la Bundesliga.

10+10 - Randal Kolo Muani is the first Eintracht Frankfurt player since detailed data collection (2004-05) to reach double figures for both goals and assists in a single Bundesliga season (10G 10A). Star. #SGESVW pic.twitter.com/5s8VJ0UX0q