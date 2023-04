FC Nantes : "équipe de m..." "joueurs pas concernés", le discours ahurissant de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au micro d'Amazon Prime, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été invité à réagir sur la prestation de ses joueurs, battus comme vous le savez sur le terrain de l'AJ Auxerre dans la journée. Et de toute évidence, le technicien des Canaris avait des choses à dire...

"On se met des handicaps trop compliqués à remonter. J'avais dit aux joueurs de se souvenir de Reims et de Monaco ou on était également menés. On ne peut pas y arriver quand on est aussi mauvais dans l'entame. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut, les joueurs ne se sentent pas concernés par le maintien, donc ! Ligue Europa, finale de Coupe de France....Moi, je sens ce qui va venir : les joueurs préfèrent attendre qu'on soit dans la mouise et 17es au classement pour enfin se réveiller. Très bien, on va jouer avec la pression, on va se marrer.

"Une équipe de merde"

Les joueurs d'Auxerre disent qu'on a une belle équipe, mais non, on a une équipe de merde. Quand tu n'es pas capable de gagner sur 8 matches, ça veut dire que tu es mauvais. Pas que tu as une belle équipe. Moi, je préviens, je discute, mais ça ne rentre pas. J'espère qu'à un moment donné, il y aura une réaction. Tous les jours, on leur parle de la finale, on leur demande des places, alors forcément...Moi, je suis en colère, mais j'ai confiance en mon groupe. Mais là, je parle à un mur, pour le moment. On n'est pas maintenus, ça ne rentre pas. Si on est 17e ou 18e, peut-être qu'ils se bougeront. On verra ce qu'ils feront si ça se produit. Encore une fois, j'ai confiance en mes joueurs et j'attends donc qu'on se retrouve dos au mur."