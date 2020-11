FC Nantes : et maintenant, Waldemar Kita est plombé par le choléra !

Le football français vit des heures compliquées. En plus des difficultés à toucher les droits TV en raison du litige entre Mediapro et la LFP, la crise sanitaire a affaibli la puissance financière des clubs hexagonaux ne serait-ce que par l’organisation des matches sans public. Waldemar Kita avait été l’un des premiers à alerter sur les effets de l’arrivée du Covid-19 avant le printemps et n’a pas changé d’avis, si ce n’est qu’il qualifie ce satané virus d’une autre appellation.

« C’est un peu le choléra qui s’est installé »

« Le manque à gagner est estimé entre 10 à 15 millions d’euros sur l’ensemble de la saison. C’est énorme. C’est un peu le choléra qui s’est installé », a-t-il ainsi soufflé sur RMC Sport. Pour éviter des « descentes de clubs avec 10 millions de dettes », le président du FC Nantes veut « continuer à jouer sans montée, ni descente en Ligue 1, Ligue 2 et National. » Pour l’heure, les Canaris ont déjà accumulé une perte de 2,5 millions d’euros sur les quatre matchs joués à domicile. 9000 spectateurs ont été comptabilisés sur ces rencontres alors que 115 000 étaient attendus. Le gouffre est immense.