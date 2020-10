FC Nantes – Exclu BUT : Guillaume Gillet évoque ses relations avec Kita et les supporters

A 36 ans, Guillaume Gillet a quitté le RC Lens pour Charleroi, actuel leader du championnat belge, avec qui le milieu de terrain a disputé 7 matches depuis le début de la saison. « Le seul match que j'ai raté, c'était parce que j'avais été en contact avec une personne positive au Covid. J'ai été transparent, j'ai dû rester isolé une semaine », explique l'ancien joueur du FC Nantes.

« Les Kita donnent beaucoup pour le club »

Gillet sera resté une saison et demi à Nantes et il en garde de très bons souvenirs, en particulier de Sergio Conceiçao, qui avait fait de lui son capitaine avant de partir à Porto. Mais aussi de Waldemar et Franck Kita, pourtant très controversés chez les Canaris. « Je suis toujours en relations avec les Kita, explique le Belge. On s'est toujours bien entendus. Je sais qu'ils sont décriés du côté de Nantes. Quand j'étais joueur, j'entendais les insultes, je voyais les banderoles. Je trouve ça dur, de mon point de vue. Ils n'ont pas fait que des bons choix, mais ils donnent beaucoup pour le club. Ils s'investissent beaucoup. Ils ont fait remonter Nantes en L1 et ils essaient de faire évoluer le club. Pour cet attachement, cet investissement, ils méritent un minimum de respect. Et je garde un très bon souvenir des supporters nantais. Je les aimais eux aussi, comme les dirigeants. »