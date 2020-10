FC Nantes – Exclu BUT! L'oeil de Daniel Riolo : « C'est quoi le projet de Kita ? »

Pour Butfootballclub, Daniel Riolo passe en revue l'actualité des clubs de L1. Du côté du FC Nantes, le journaliste de RMC regrette le manque d'ambition de la direction. « Kita a fini par faire comme tout le monde : former des jeunes et vendre pour récupérer un peu d'oseille, estime-t-il. Comme il balance de l'argent, il dit qu'il fait ce qu'il veut. Le club lui appartient d'un point de vue financier mais du point de vue passionnel, il appartient aussi en partie aux supporters. Ils ne peuvent pas le pousser dehors mais on se demande ce qu'il veut faire. Avant d'aller chercher Gourcuff, il a essayé Domenech. Il donne les clés à Bayat pour recruter. Mais l'idée de Kita, son projet, c'est quoi ? C'est flou. »

« Nantes a abandonné son histoire »

Et à Riolo d'ajouter : « Kita est à l'image de la plupart des présidents de L1. C'est un mec agréable. Il a le mérite de mettre son blé dans un club historique. Mais il n'y a pas de direction. Nantes, c'est un club qui a abandonné son histoire. Il marche dans le couloir de l'ennui. »