FC Nantes – EXCLU « Castelletto ? Il a marqué des points »

Zapping But! Football Club L1 - 5ème journée : notre simulation FIFA 20 de LOSC - FC Nantes

Antonio Conceiçao (sélectionneur du Cameroun) : « Cette saison, il ne joue pas beaucoup avec Nantes. Bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir des joueurs qui jouent régulièrement en club. Pour un sélectionneur, c'est important de pouvoir compter sur des joueurs déjà dans le rythme de la compétition.

« A cause du Covid, j'ai été contraint de l'aligner milieu défensif »

Concernant Jean-Charles Castelletto, il avait déjà été appelé en équipe nationale avant son arrivée au FC Nantes. Je l'avais déjà convoqué une fois en novembre 2019 pour des matches face au Rwanda et au Cap-Vert. A l'époque, je ne l'avais pas fait jouer car je disposais de ma charnière centrale (Dawa - Ngadeu) mais j'avais observé son comportement pendant le stage. Il m'avait fortement impressionné. Au delà de sa jeunesse, j'avais apprécié sa lecture du jeu, sa rapidité, son agressivité et son état d'esprit. Je lui avais dit de se tenir prêt et qu'il aurait sa chance.

En novembre dernier, lors de la double confrontation face au Mozambique, l'occasion de lui faire confiance s'est présentée. Sur le premier match (4-1), il a joué à son vrai poste de défenseur central et a été très solide. J'ai beaucoup apprécié son apport dans la construction du jeu de l'équipe. Au retour, au Mozambique (victoire 2-0), on a perdu trois joueurs à cause du retour tardif des tests Covid. J'ai été contraint de l'aligner au poste de milieu défensif et cela a été une vraie bonne surprise. Il a marqué des points ».