FC Nantes : Fabio se prend le bec avec les supporters des Canaris

4/10. C’est la note attribuée à Fabio au FC Nantes pour sa prestation d’hier à Strasbourg. « Offensivement, il a posé des problèmes dans la profondeur à Liénard et Caci mais il a eu un peu de mal défensivement, notamment dans les duels. Et il a totalement manqué son intervention sur le centre de Thomasson et a permis à Liénard de marquer le seul but du match (74e) », a résumé L’Équipe en plaçant le Brésilien parmi ses Flops du match.

Interpellé par Emmanuel Merceron sur une possible prolongation au FC Nantes, Fabio a alors montré les dents. « Désolé Monsieur, (je ne veux rien, j'ai dit, j'adore la ville où mes enfants sont à l'école et heureux) s'ils ne veulent pas signer, ça me va. J'ai déjà eu une carrière incroyable. Je peux rentrer à la maison, a-t-il commenté sur Twitter. Normalement, je n'oublie pas le club dans lequel je joue Normalement, j'ai une connexion incroyable avec les fans. Ici ce n'est pas différent Mais je suis désolé pour le club, certains fans veulent juste la guerre et la haine du club. »

Mis sur le reculoir par Fabio, notamment au sujet de sa notoriété sur Twitter, l’insider, défendu par d'autres twittos, a terminé la discussion en avouant qu’il préfèrerait nettement que Fabio reste au FC Nantes et que ce soit Waldemar Kita qui s’en aille. Tout est bien qui finit bien ?

Grosse séquence pour Fabio. Il affirme que ça discute prolongation avec le FCN. Puis il fait une grosse boulette sur le but de @RCSA. Et se lance ensuite ds un échange sur Twitter où il affirme que certains fans « veulent juste la guerre et haïssent le club » 😳 #TropDePression ? https://t.co/ESCWfgW1QV — Simon Reungoat (@SimonReungoat) February 6, 2022