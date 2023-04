FC Nantes : face à Monaco, les Canaris ont signé un retentissant exploit

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Avec 31 points au compteur, le FC Nantes est encore loin d'avoir assuré son maintien. Le RC Strasbourg n'est en effet qu'à 5 unités et les joueurs d'Antoine Kombouaré ont été bien inspirés de revenir au score contre l'AS Monaco et de récolter un point supplémentaire, avec des buts signés Mostafa Mohamed et Ludovic Blas.

L'ASM restait sur 39 matches remportés

Ce qui, contre les joueurs monégasques, est tout sauf aisé. Car comme le précise Opta, l'ASM restait sur 39 matches remportés après avoir eu deux buts d'écart. Il faut remonter à septembre 2019 pour trouver trace d'une défaite lors que l'ASM menait de deux buts. Les Canaris se souviendront peut-être longtemps, en fin de saison, de ce 31e points obtenu un dimanche d'avril à la Beaujoire.