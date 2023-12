FC Nantes : Gourvennec déteste le PSG mais a déjà fait franchir un cap aux Canaris à Paris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes a failli le faire ! Malgré une prestation de qualité, et un bloc bien dense, les Canaris ont fait déjouer le PSG avant de finalement s’incliner sur un but tardif de Randal Kolo Muani (1-2). « On devait bien maîtriser notre animation défensive, ce qu’on a bien fait, a analysé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Après, il faut rajouter de la technique, des séquences avec ballon pour préparer un minimum. On a été un peu en difficulté dans ce domaine en première période. »

Par la suite, le FC Nantes a été plus équilibré et aurait sans doute mérité mieux après la pause. « On est revenus au score, et on a passé un cap, a d’ailleurs noté Gourvennec. On a eu de vraies bonnes séquences, on a réussi à sortir sous pression, ce que j’avais demandé à la mi-temps. Malheureusement, on n’a pas réussi à tenir la distance. On n’a pas fait beaucoup d’erreurs mais celles qu’on a faites nous ont coûté cher. On voulait maîtriser ce qu’on pouvait maîtriser. Et on a respecté ce qu’on s’était dit. On n’est pas loin de réussir notre coup. »

Gourvennec n'a jamais gagné au Parc

Le problème, c’est que Gourvennec dit souvent ça quand il joue à Paris : il a perdu ses 8 matchs de Ligue 1 sur le banc contre le PSG au Parc des Princes.

Jocelyn Gourvennec a perdu ses 8 matchs de Ligue 1 sur le banc contre le Paris SG au Parc des Princes. #PSGFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) December 9, 2023

