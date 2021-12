FC Nantes : face au RC Lens, Kombouaré a signé un exploit remontant à avant Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Quand on dit que le FC Nantes version Waldemar Kita manque de tout ce qui a forgé sa légende depuis l'arrivée de José Arribas sur le banc jusqu'au passage de Raynald Denoueix, on en a la preuve avec cette statistique incroyable publiée par L'Equipe du jour. Elle concerne le scénario du match d'hier contre le RC Lens, qui a vu les Canaris, menés 0-2 à la pause, s'imposer finalement 3-2 avec le but victorieux inscrit à la dernière minute.

Eh bien, une remontada du genre ne s'était plus vue du côté de la Maison Jaune depuis… le 27 novembre 2005 quand, menés 1-3 par Strasbourg, les hommes de Serge Le Dizet l'avaient emporté au final 4-3. A l'époque, le président du club s'appelait Rudi Roussillon. Et les supporters pensaient que le beau jeu mis en place par Arribas et perpétué par Suaudeau ou Denoueix durerait éternellement, de même que la capacité à surprendre les meilleurs. Deux ans plus tard, Waldemar Kita rachetait le club et les belles certitudes s'envolaient !

