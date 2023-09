FC Nantes - FC Lorient : Aristouy n’a qu’un seul regret après la démonstration des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le temps d’un match le FC Nantes a renoué avec son lustre d’antan. Hier, les Canaris ont improvisé une fête quasi totale à la Beaujoire, devant une équipe du FC Lorient saoulée de coups. Au final, les hommes de Pierre Aristouy ont marqué cinq fois, par cinq buteurs différents, mais l’intéressé a un regret.

« Ce que je regrette, c'est le but du 3-2 »

« Ce que je regrette, c'est le but du 3-2 qui est très largement évitable, a-t-il pesté en conférence de presse. Le but du 4-3, il y a un adversaire qui est là pour faire de belles choses. On travaille, on a des axes d'améliorations mais on a marqué cinq buts avec cinq buteurs différents. Sans parler de football total, j'aime le foot et encore plus contre cette équipe de Lorient, où il était nécessaire d'embraser un peu les choses. »

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Au terme d'une rencontre spectaculaire, nos Jaune et Vert accrochent une première victoire à la Maison.



+3 points ✔︎ pic.twitter.com/GqelI0aWKc — FC Nantes (@FCNantes) September 23, 2023

