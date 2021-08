FC Nantes - FC Metz (2-0) : les Canaris ont réalisé le rêve de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Conquérant dans le jeu, efficace devant le but et solide en défense, le FC Nantes a dominé ce dimanche le FC Metz (2-0) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s’est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Je suis fier du match de mes joueurs aujourd’hui parce que c’était une énorme performance collective qu’on a livrée. Tout le monde a œuvré pour qu’on puisse bien défendre, être solide et surtout faire ce qu’il faut pour porter le danger en face et être efficace. J’avais rêvé d’une entame comme celle-ci, et ils l’ont fait", a déclaré le Kanak devant la presse.

🗣 "𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗮𝗶𝘁, 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗳𝗶𝗲𝗿 !"



𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́, livre son ressenti après #fcnfcm — FC Nantes (@FCNantes) August 15, 2021