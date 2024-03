FC Nantes - FC Metz : Gourvennec sans langue de bois pour justifier la défaite

Zapping But! Football Club

Et de 5 à la suite. Le FC Nantes a donc concédé ce dimanche son 5e revers consécutif à la Beaujoire, face au FC Metz, ce dimanche. Pour le compte d'Amazon, Jocelyn Gourvennec a donné son point de vue.

"C'est un match totalement raté. On a deux grosses occasions en 20 minutes, puis après on s'est fragilisés. Le match a ensuite été totalement raté. On n'a rien réussi de bon. On été punis deux fois et on été médiocres dans l'utilisation du ballon. Ce fut un non-match et ça ne tombe pas au bon moment. On pensait qu'on était à l'abri de ça, au regard de nos derniers matches, mais ce n'est pas le cas. Même en seconde période, on n'a pas été franchement dangereux.

Le système ? On a un peu tout travaillé. On avait prévu des choses à l'entraînement. Su ce match, notre souci n'est pas tactique. On a changé deux fois au retour du vestiaire, même trois fois, ça n'a rien changé. C'est un jour sans, on est passé à côté. Mais ce n'est pas le visage de l'équipe depuis un long moment. En tout cas, on n'est pas encore guéri. On se doit de présenter nos excuses à tous ceux qui sont venus au stade. On s'est manqués."

