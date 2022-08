FC Nantes : Franck Kita fixe l'objectif après le tirage au sort de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Placé dans le quatrième et dernier chapeau lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, le FC Nantes retrouvera dans le groupe G l'Olympiakos, Fribourg et Qarabag. Au micro de RMC Sport, le directeur général délégué des Canaris, Franck Kita, a fixé l'objectif à Antoine Kombouaré et ses joueurs pour cette compétition.

"L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible"

"On prend ce qu'il y à prendre. On est très heureux d'être en Coupe d'Europe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué cette compétition. Donc c'est avec beaucoup de plaisir mais aussi avec beaucoup d'humilité car ces équipes méritent d'être là. Donc ça va être des équipes difficiles à jouer. Mais à nous de tout faire pour les embêter le plus possible. Je pense que l'objectif simple et pertinent, c'est d'aller le plus loin possible. Les premiers, deuxièmes ou troisièmes sont amenés à sortir des poules. Donc on va faire de notre mieux pour essayer de les embêter au maximum."

Fabien Chorlet

Rédacteur