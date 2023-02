FC Nantes : Ganago annonce une fin de saison canon

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le 8e de finale de Coupe de France à Angers (1-1, 5 t.a.b. à 3) mercredi a été symbolique de la saison d'Ignatius Ganago : du mouvement, de la bonne volonté, du combat mais beaucoup de déchet, notamment dans le dernier geste. Ce qui explique qu'il n'ait inscrit que 4 buts et délivré 3 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Camerounais a cependant assuré qu'il n'était plus très loin de sa meilleure forme.

"Forcément, moi, je suis un attaquant qui aime beaucoup marquer. Encore plus quand mon équipe est en difficulté. Il n’y a rien de plus frustrant que de ne pas réussir à être décisif quand il y a 0-0 ou bien quand on perd 1-0. J’ai envie d’aider l’équipe à remonter car la place qu’on occupe aujourd’hui n’est pas la nôtre. On n'est plus très loin de ma meilleure forme. Pendant ma blessure, j’ai énormément travaillé physiquement. Aujourd’hui, je me sens très bien. Je pense que le vrai Gana, il arrive." Dès ce week-end contre Lorient ?