FC Nantes, Girondins : Daniel Riolo fait une grande annonce aux deux clubs en vue du maintien

Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le suspense bat son plein cette saison en Ligue 1. Alors que les équipes de tête s’écharpent en vue du titre, les formations de fond de grille en font tout autant pour assurer leur survie dans l’élite.

Le FC Nantes et les Girondins se sont imposés hier et s’affronteront d’ailleurs samedi à la Beaujoire (13h) dans un derby de l’Atlantique qui sent forcément la poudre. Avant ce rendez-vous alléchant, Daniel Riolo a fait un point sur les clubs qui semblent déjà sauvés à ses yeux.

« Bordeaux, réglé pour le maintien et Nantes... »

« Arrêtez de chercher la petite bête, Bordeaux, c’est réglé pour le maintien. Strasbourg, Lorient aussi, a-t-il assuré au micro de RMC Sport. Ce sera Nantes, Nîmes, Dijon. Nantes, le barrage semble assuré. Qu’est-ce que tu veux qui se passe ? Bordeaux, ils ont 39 points. Depuis quand tu descends avec 39 points ?! Ils ne vont même pas faire le barrage. Cinq points, c’est énorme, 39 points c’est sauvé, c’est fini, même Strasbourg. »