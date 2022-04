FC Nantes – Girondins : Kombouaré félicite ses joueurs après la victoire, mais souligne un gros bémol

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le FC Nantes s’est imposé contre les Girondins de Bordeaux (5-3) après avoir été menés au score. Les joueurs d’Antoine Kombouaré ont réalisé une première mi-temps de piètre qualité avant de se reprendre en seconde période, bien aidés par les Bordelais. Après le match, le coach nantais s’est exprimé sur la performance de ses joueurs.

Présent en conférence de presse, Kombouaré était heureux de la réaction de ses joueurs : « Je veux féliciter les joueurs parce que c'est leur réaction et leur victoire. Ils ont douté pendant un moment, mais ils ont eu cette volonté, cette énergie pour refuser la défaite. Cette victoire est essentielle. Il fallait à tout prix gagner, réenclencher une dynamique. Ça redonne de la confiance. »

La Coupe de France

Cependant, le coach des Canaris a également pointé du doigt un gros bémol sur l’état d’esprit de ses joueurs : « Il faut croire que la Coupe de France est déjà dans les esprits parce que quand on fait une entame de match aussi catastrophique… Les joueurs y pensent déjà un peu, il n’y avait pas d’engagement, pas de duels gagnés, et c’est inacceptable à ce niveau-là. C’est bien parce que le football vous punit toujours. Si vous ne faites pas ce qu’il faut, vous vous prenez des claques dans la gueule, et ça a été le cas. »

Pour résumer Le FC Nantes s'est imposé contre les Girondins de Bordeaux, à l'occasion de la 43ème journée de Ligue 1. Après le match, Antoine Kombouaré réagit au succès de son équipe. Le coach des Canaris apporte une bémol a cette victoire.

Adam Duarte

Rédacteur