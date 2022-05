FC Nantes, Girondins : les dates du 2e challenge Emiliano Sala officialisées

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après les immondes chants des ultras niçois à son encontre, le nom d'Emiliano Sala reviendra mi-juillet dans l'actualité pour une bonne cause, la deuxième édition de son challenge. Elle se déroulera les 16 et 17 juillet au stade de la source d'Orléans et mettra aux prises les quatre clubs par lesquels le défunt Argentin est passé, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, le SM Caen et les Chamois Niortais.

L'an passé, ce sont les Girondins qui avaient remporté la première édition, battant Caen en finale. Le FC Nantes, lui, s'était classé dernier... Un tournoi qui n'avait donc pas du tout reflété la saison à venir puisque le FCN a remporté la Coupe de France, le FCGB est relégué en L2 alors que Caennais et Niortais ont tous deux été très loin de leurs objectifs du début...

FC Nantes : on connaît la date et le lieu du Challenge Emiliano Sala / #FCNantes #FCN https://t.co/ZnLL0PDSW6 — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) May 26, 2022

Pour résumer La deuxième édition du Challenge Emiliano Sala aura lieu mi-juillet et opposera les quatre clubs français dans lesquels le défunt attaquant argentin a joué, à savoir le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, le SM Caen et les Chamois Niortais.

Raphaël Nouet

Rédacteur