FC Nantes - Girondins : pitié, maintien, atrocité... les mots forts de Kombouaré avant le derby !

Comme d’habitude, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son effectif avant le derby. « Un seul joueur est blessé : Sylla. Charles Traoré a réintégré le groupe aujourd’hui. Castelletto est suspendu ce week-end, a-t-il rappelé en conférence de presse. On a envie de conforter cette 18ème place et de distancer Nîmes. On n’a toujours pas gagné à la Beaujoire. Il nous reste deux matchs. On aimerait enfin ressentir les bienfaits d’une victoire à domicile. »

« On a gagné que sept matchs, c’est atroce »

Au sujet du classement du FC Nantes et des Girondins, le Kanak n’a pas caché sa honte. « Nantes et Bordeaux à ce niveau, ça fait pitié. Aujourd’hui ce serait une surprise de voir ces clubs jouer le haut du tableau, a-t-il reconnu. C’est une finale car Bordeaux en cas de victoire est maintenu. Nous, on est affamés de victoire maintenant qu’on en a eu deux d’affilée. La dynamique est positive. Il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. »

Enfin, le coach des Canaris admet que ses joueurs continuent de le surprendre chaque week-end. « Je ne pensais jamais qu’on allait gagner avec un score fleuve à Brest. Je m’attends à tout avec cette équipe, a-t-il affirmé. Le pari sera réussi quand le FC Nantes sera maintenu en Ligue 1. On n'a gagné que sept matchs, c’est atroce. »