FC Nantes : Girotto annonce la couleur avant le sprint final

INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

L'exercice reste une réussite. Surtout quand on sait que le FC Nantes est passé près de la Ligue 2 la saison passée. Rien de tel, cette fois, avec un milieu de tableau en L1 et une finale de Coupe de France à disputer. Raison de plus, dès lors, pour regretter les deux derniers revers en championnat, sur le terrain de Troyes et face au LOSC à la Beaujoire, alors que les Canaris pouvaient lutter dans la course à l'Europe.

Pour le compte du site officiel, Andrei Girotto, le défenseur central, a répondu aux attentes, soulignant que les Canaris s'étaient bien préparés avant le déplacement à Clermont dimanche, 15 heures.

"On a cette envie de rebondir en championnat. On a profité de la trêve internationale pour ajuster les petits détails et je pense qu'on a vraiment bien travaillé durant cette période. Il faudra mettre beaucoup d'engagement, de la générosité sur le terrain et bien sûr faire preuve d'efficacité dans les deux surfaces de réparation. On se doit de gagner pour se remettre dans le bon sens et figurer encore dans cette première partie de tableau. L'équipe a conscience de ce qu'elle doit faire dimanche."

Benjamin Danet

Rédacteur