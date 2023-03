FC Nantes : Girotto attend l'OGC Nice de pied ferme à la Beaujoire après les incidents de l'aller

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Battu à Lens (1-3), à domicile par Rennes (0-1) et par le PSG (2-4), le FC Nantes doit reprendre sa marche en avant pour ne pas voir la zone rouge se rapprocher de nouveau. Pour le moment, les Canaris ont six longueurs d'avance mais il n'y a plus de points à perdre. Cela commence dès dimanche avec la réception de Nice. Un adversaire avec qui les hommes de Kombouaré ont quelques comptes à régler.

En effet, le scénario du match aller (1-1) le 23 octobre leur avait laissé un goût amer dans la bouche. Quinzièmes à l'époque, ils avaient réalisé une bonne performance à l'Allianz Riviera, ouvert le score par Ganago à la 46e et tenu jusque dans les arrêts de jeu. A ce moment-là, l'arbitre avait sifflé un pénalty contre Nantes pour une main de Castelletto alors que le défenseur avait été préalablement poussé dans le dos. Les hommes de Kombouaré avaient vu rouge après cette égalisation injuste, Kader Bamba et surtout Alban Lafont se faisant expulser. Un contexte explosif que veut évacuer Andrei Girotto avant la revanche : "Nice est très solide sur les derniers matches. Mais on joue à la maison. On doit leur montrer que la Beaujoire, c'est notre terrain. Il faudra aussi faire abstraction de ce qu'il s'est passé au match aller".