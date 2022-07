FC Nantes : Girotto détient un énorme record en Ligue 1

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cette saison Andrei Girotto s'est imposé en patron dans la défense nantaise aux côtés de Nicolas Pallois et du Camerounais Jean-Charles Castelletto. Girotto a brillé par sa rigueur défensive et s'illustre avec une statistique impressionnante relayée par le média Tribune Nantaise. Cette saison, Girotto apparaît très haut dans le classement des défenseurs qui ont le meilleur ratio de duels gagnés sur des dribbles adverses, mais en terme de quantité de dribbles empêchés, il arrive en tête largement devant ses pairs en Ligue 1. Le Brésilien est à la fois celui qui a subi le plus de tentatives de dribbles (87), et celui qui en a stoppé le plus (44).

Girotto n'a pas peur des dribbleurs

Le Canari pointe donc à un ratio de 50.6% de dribbles stoppés mais en a subi plus du triple par rapport à Castello Lukeba ou Presnel Kimpembe qui ont le meilleur ratio du championnat. Fort de son sens de l'anticipation, de sa puissance et de sa vitesse, Andrei Girotto fait figure de véritable muraille en plus d'âtre efficace offensivement. L'arrière a non seulement maintenu le navire jaune et vert à flot en défense, mais il a aussi terminé 3ème meilleur buteur du club la saison dernière avec 6 réalisations, soit autant que Lionel Messi. Girotto est-il le défenseur lle plus sous-côté de Ligue 1 ?