FC Nantes : Girotto envoie un message fort à l'OM avant le match

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Après le match nul concédé ce dimanche par le FC Nantes contre le SCO d'Angers (1-1), Andrei Girotto s'est arrêté en zone mixte où il était déjà tourné sur le déplacement ce mercredi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille.

"On doit aller les récupérer à Marseille"

"On est un peu frustré. On a eu beaucoup de face-à-face et leur gardien sort les arrêts. On perd deux points importants. On doit aller les récupérer à Marseille", a confié le milieu de terrain nantais devant les médias. L'OM, qui s'est incliné ce dimanche lors du Clasico face au Paris Saint-Germain (2-1), est donc prévenu.

🎥 #FCNSCO I 𝗟𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗰' 𝗱𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀



Découvrez les réactions de 𝙶𝚒𝚛𝚘𝚝𝚝𝚘, 𝙵𝚊𝚋𝚒𝚘 𝚎𝚝 𝙺𝚘𝚕𝚘 𝙼𝚞𝚊𝚗𝚒 en conf' d'après-match 👇 — FC Nantes (@FCNantes) April 18, 2022

Pour résumer Après le match nul concédé ce dimanche par le FC Nantes contre le SCO d'Angers (1-1), Andrei Girotto s'est arrêté en zone mixte où il était déjà tourné sur le déplacement ce mercredi sur la pelouse de l'OM.

Fabien Chorlet

Rédacteur