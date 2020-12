FC Nantes : Gourcuff beau joueur avec Collot au moment de sa nomination

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Une nouvelle fois, Patrick Collot va revêtir les habits de pompiers de service. Appelé à prendre la succession de Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes jusqu'à la trêve, Collot va tenter de remettre les Canaris sur les rails avant la reprise de janvier.

Ce vendredi, Collot s'est présenté en conférence de presse pour évoquer sa mission. Avec le sentiment de ne pas pouvoir refuser cette main tendue de la direction. « J’ai reçu un appel du président lundi et on a discuté de la situation. La direction m’a demandé si j’étais prêt à relever le défi et accompagner l’équipe pour les quatre prochains matches. »

Collot a prévenu Gourcuff avant d'être nommé

Collot a donc accepté cette mission qui semble vouée à être à court terme. Et alors qu'il était jusqu'à présent un adjoint de Christian Gourcuff, Collot assure que lui prendre sa place s'est fait dans une bonne entente entre les deux hommes. « Quand cette décision a été prise, j’ai appelé Christian et je lui ai dit. Il n’y a aucun problème à ce niveau-là. Avec lui ça se passait très bien humainement et sportivement », assure le nouveau coach des Canaris dans des propos relayés par Presse Océan.