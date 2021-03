FC Nantes : Gourcuff, Domenech, son équipe… Girotto n'épargne personne

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce soir, le FC Nantes défiera le PSG au Parc des Princes. Et devrait donc, à moins d'un miracle, resté scotché à une peu glorieuse avant-dernière place. L'heure est grave dans la Maison Jaune mais Andrei Girotto explique ce dimanche dans L'Equipe que les Nantais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont péché par excès de confiance avec Christian Gourcuff et se sont trop laissés aller depuis le début de la saison…

"Excès de confiance ? Oui, je pense"

« On sortait d’une saison où on avait fait de bons matches. On s’est dit que ça irait naturellement mais ça ne marche pas comme ça. On manquait d’engagement et d’intensité. On s’en est rendu compte quand on était déjà en difficulté. Excès de confiance ? Oui, je pense. Un peu avant le départ de Gourcuff, on s’est rassemblé entre joueurs, on s’est dit qu’il fallait faire plus mais les choses ne changent pas aussi vite qu’on l’espère. Il est parti et (Raymond) Domenech est arrivé avec un autre style de jeu, une autre mentalité. Ça n’a pas fonctionné non plus. Il était plus calme, moins dur. Mais à ce moment-là, on n’avait pas besoin de tout ça. Tout le monde faisait ce qu’il voulait. »

« Heureusement, Kombouaré est arrivé. Il a les idées que j’aime. Tout commence par la discipline de groupe. Il faut arriver à l’heure, être respectueux avec les autres, faire preuve de loyauté et montrer du caractère sur le terrain. Au début, il y avait trop de laisser-aller. Mais avec l’arrivée de Kombouaré, tout a changé. »