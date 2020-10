FC Nantes : Gourcuff en appelle au déclic à Nice et reste en retrait du Mercato

Le point santé

« Il n'y a qu'Anthony Limbombe qui n'a pas repris avec le groupe. Il devrait reprendre la semaine prochaine et être apte pour Nantes – Brest. Sinon, tout le monde est OK, les tests Covid-19 ont tous été négatifs hier ».

Sur les manques offensifs

« Offensivement, il manque quelque chose, l'accélération, l'intensité, de l'engagement. Pour être décisif, il faut avoir la capacité à un moment donné de jouer juste, notamment dans la zone de vérité. C'est peut-être liée à l'aspect mental ou la notion d'agressivité dans l'engagement ».

Sur la nécessité d'une réveil

« Il faut faire plus et faire mieux. J'espère que cette semaine, il y a eu une prise de conscience. Même si le championnat est long, il ne faut pas perdre de temps. Depuis le début de la saison, on est plus dans la réaction que dans l'action (...) Il faut un déclic ».

Sur les difficultés de Moses Simon

« La saison passée, les adversaires savaient aussi que Moses Simon était un danger. Ce n'est pas nouveau. La difficulté, c'est de confirmer. Pour moi, il s'est mis un statut, une pression, de faire plus que la saison passée ».

Sur la fin du Mercato des Canaris

« Les fins de Mercatos, en été surtout, j'en ai connu et quelques fois des surprenantes ».

🎙️🔰 Christian Gourcuff, entraîneur du #FCNantes, reste très évasif sur d'éventuels mouvements d'ici le 5 octobre, minuit : "Les fins de mercatos, en été surtout, j'en ai connu et quelques fois des surprenantes." #OGCNFCN #FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/F9bJNGMn27 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) October 1, 2020

Sur la présence des supporters dans les stades

« La jauge de 5 000 personnes m'avait, déjà, de base, surpris : 5 000 personnes au Vélodrome, c'est différent que 5 000 personnes dans un stade de foot 6 000, en terme de proximité. Une jauge de 20%, comme en Allemagne, serait plus logique ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes et de France Bleu Loire-Océan