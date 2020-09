FC Nantes : Gourcuff et un Canari de légende inspirent un géant européen

Dans son édition du jour, France Football propose un long entretien de Lucien Favre. L'entraîneur du Borussia Dortmund y évoque la reprise de la Bundesliga, les ambitions de son équipe mais revient également sur le championnat français, qu'il a connu lors de son passage à Nice de 2016 à 2018. Le Suisse a d'ailleurs montré qu'il connaissait plutôt bien la Ligue 1 et son histoire puisque, quand il lui a été demandé quelles sont les trois interviews qu'il aimerait lire dans FF, il a répondu :

"J'aime beaucoup lire des entretiens avec des entraîneurs qui parlent de jeu tels Arsène Wenger, Christian Gourcuff ou Raynald Denoueix." Soit le FC Nantes d'hier et d'aujourd'hui, celui qui a forgé sa légende à coups d'actions enflammées, de jeu à une touche de balle et de mouvement perpétuel. Un hommage qui pourrait peut-être donné des idées à Waldemar Kita si jamais les choses tournent mal avec Gourcuff, Favre étant en fin de contrat avec le BvB en juin prochain…

Pas très emballé par la Ligue 1

Un seul obstacle, cependant, à un éventuel retour du Suisse dans l'Hexagone : il ne semble guère enthousiasmé par le manque d'intérêt dans la course au titre, occasionné par le dopage financier des Qataris au PSG. "Chaque saison, Paris domine le championnat. Le plus intéressant, c'est souvent la bagarre en vue des places qualifications en Coupe d'Europe. Certes, en Bundesliga, le Bayern est champion chaque saison depuis huit ans, mais la lutte est plus intense. Il y a moins d'écarts. Je pense que la Ligue 1 est à peu près au même niveau qu'il y a deux ans (quand il l'a quittée)." Pas gagné, donc…