FC Nantes : Gourcuff était parti pour acter un changement majeur face au RC Lens

Le Racing Club de Lens comptant plus de dix joueurs atteints de la Covid-19, la Ligue a décidé du report de son match face au FC Nantes. Une mauvaise nouvelle pour les Canaris, qui avaient déjà fait le déplacement en Artois et qui ne pourront donc pas enchaîner après leur succès sur Brest (3-1) à la Beaujoire. Christian Gourcuff ne pourra pas non plus avoir confirmation que son coup tactique ayant consisté à installer Imran Louza au poste de meneur de jeu pouvait s'inscrire dans la durée.

Prochain test contre le PSG

En tout cas, ce positionnement un peu plus haut sur le terrain ne semble pas déplaire à Louza, qui a expliqué en conférence de presse : "Le coach a décidé de me faire jouer en dix contre Brest. Mais on a eu un match où on n’a pas su garder le ballon. Mais je savais. Je devais répondre présent sur d’autres points. Et je pense que c’est ce que j’ai bien fait. le coach attend de moi que je fasse le jeu, que je prenne le ballon quand même, que je redescende parfois quand je ne touche pas le ballon et que je n’hésite pas à bouger dans l’entrejeu pour faire jouer mes coéquipiers. Et puis me projeter vers l’avant et faire des passes."

Le match à Lens aurait été une bonne occasion pour Imran Louza de prendre ses marques au poste de meneur de jeu. Ce sera plus compliqué lors du prochain puisque les Canaris accueilleront le PSG à la Beaujoire…