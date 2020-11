FC Nantes : Gourcuff évoque ses retrouvailles avec Féry (FC Lorient)

C'est une sorte de retour aux sources que va connaître Christian Gourcuff demain après-midi. En effet, l'entraîneur du FC Nantes va retrouver Lorient, le club qu'il a fait connaître et qui l'a fait connaître. De 1991 à 2001, le sorcier breton a mené les Merlus des tréfonds du football amateur jusqu'à la Ligue 1. Après un premier départ, il y était revenu de 2003 à 2014 avant de claquer la porte, écœuré par la politique du président, Loïc Féry, notamment après la vente de Mario Lemina à l'OM au dernier jour du mercato 2013.

"Le huis clos modifie les aspects émotionnels"

Loïc Féry étant toujours à la tête du FCL, de nombreuses questions ont tourné autour de ces retrouvailles hier lors de la conférence de presse de Christian Gourcuff. L'entraîneur n'a pas cherché à les esquiver. Mieux : il semble ouvert à un rapprochement !

« S'il y a certaines personnes que je serai plus content de retrouver que d'autres ? On va dire ça comme ça (sourire). Ensuite, dans ce contexte de huis clos, ça modifie complètement les aspects émotionnels. » Loïc Féry a donc tout intérêt à tenter une réconciliation ce dimanche car la pandémie de Covid-19 va bien finir par s'arrêter et Gourcuff retrouver sa rancœur à son égard…