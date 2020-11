FC Nantes : Gourcuff fixe une première échéance pour trancher le cas Jean-Kevin Augustin

Peu après le gong final du Mercato estival, le FC Nantes a profité du statut de joueur libre de Jean-Kevin Augustin pour s'attacher ses services et renforcer enfin son secteur offensif. Problème, l'attaquant n'a depuis pas franchement répondu aux attentes.

Il faut dire, tout d'abord, que la hiérarchie des avant-centres du FC Nantes a été bousculée par la révélation Randal Kolo-Muani, qui s'affirme comme une très belle surprise des Canaris. « Il y a l'éclosion de Randal, qui progresse de match en match. Sa progression est épatante », a résumé Christian Gourcuff devant la presse.

Gourcuff veut le voir en forme dans quelques semaines

Mais cette certitude inattendue sur le poste d'avant-centre cache de gros doutes concernant Jean-Kevin Augustin. Dans des propos relayés par Ouest France, le technicien nantais n'a pas rassuré sur l'état physique d'un joueur qui va devoir faire de gros efforts dans les semaines à venir pour convaincre son coach.

« Il a d'abord un problème physique. Il doit se mettre à niveau. On ne reste pas 6 mois sans s'entraîner avec une équipe et en pouvant être compétitif. Avant de le juger, il faut qu'il ait un niveau physique suffisant pour faire de la compétition, hormis des bouts de match. J'espère que dans les prochaines semaines, on sera à même de voir toutes ses qualités », a lâché le technicien nantais, assez « dubitatif » sur le sujet d'après le quotidien régional.