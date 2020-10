FC Nantes : Gourcuff, Kita, le public, le beau jeu… les premiers mots de Corchia

Parti en 2017 au FC Séville, Sébastien Corchia n'a pas connu le tremplin espéré pour sa carrière. Ce serait plutôt le contraire qui s'est produit. En trois ans, il a été prêté sans réussite au Benfica Lisbonne et à l'Espanyol Barcelone, ne disputant qu'une quarantaine de rencontres depuis 2017. Cet échec n'a pourtant pas empêché le FC Nantes de le recruter hier soir pour trois années, après deux visites médicales et plusieurs jours de négociations.

"Le projet de jeu qui m'a été expliqué par l’entraîneur me convient"

"J'ai eu une discussion avec le coach et avec les dirigeants et ça m'a convaincu de signer ici, a déclaré Corchia lors de sa conférence de presse de présentation. Je connais bien le FC Nantes. Le stade est magnifique, le public l'est aussi et le projet de jeu qui m'a été expliqué par l’entraîneur me convient."

"J’ai eu une blessure au niveau du ménisque, j’ai préféré le suturer plutôt que l’enlever. Ça fait déjà trois mois que je m’entraînais avec Séville. Après, c'est à moi de prouver sur le terrain en match. Je peux jouer à gauche même si je préfère à droite, mais c'est le coach qui va décider. J'aime bien apporter le surnombre devant. Après, j'ai appris à gérer mes efforts et mon passage à l'étranger m'y a aidé."