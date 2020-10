FC Nantes : Gourcuff sans filtre avec ses recrues, l'urgence de la situation et Mediapro

Il suit Augustin depuis longtemps

"J'avais suivi Jean-Kevin (Augustin) au PSG quand j'étais à Rennes. Depuis, il s'est un peu perdu en route pour des raisons diverses mais au niveau du potentiel, c'est un joueur très intéressant. Lui et Randal Kolo Muani, qui participe plus au jeu, peuvent jouer ensemble, après il y a des choix collectifs à faire."

L'importance de gagner face à Brest

"Brest est une équipe qui s'est installée en Ligue1, qui est solide, qui s'est renforcée avec l'arrivée de Mounier, notamment, et qui n'aura, je pense, pas trop de soucis pendant la saison. Ça sera un match difficile. Je ne suis pas fou, je regarde le classement. Il y a urgence à prendre des points."

Le conflit LFP-Mediapro

"On est dans une spirale de spéculation, d'emprunt et on arrive dans une situation comme cella-là, qui aurait pu être anticipée."