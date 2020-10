FC Nantes : Gourcuff pourrait bouger Louza pour sauver sa tête

Christian Gourcuff reste droit dans ses bottes malgré le début de saison poussif du FC Nantes. « Quand on fait ce métier-là, il faut être prêt à tout, et quand on a un peu d’expérience comme moi encore plus, a répondu l’entraîneur des Canaris à la question de la menace qui pèse sur lui en cas de nouveau revers à Nice. Ma préoccupation, c’est l’équipe, qu’on arrive à franchir un cap dans le jeu. Je suis plus inquiet de la tempête (Alex) qui nous attend ce week-end. »

Depuis la gestion du conflit avec la formation par ses dirigeants, il y a un mois, L’Équipe assure pourtant que l’isolement de Gourcuff s’est encore accentué. Waldemar Kita est même venu aux nouvelles cette semaine à Nantes. « Et ce que le président a entendu lors de leur tête-à-tête ne l’aurait guère plus convaincu que ce qu’il voit chaque semaine sur le terrain », précisent nos confrères.

Louza en meneur de jeu à Nice ?

Dans son édition du jour, le quotidien sportif indique que Gourcuff pourrait revoir son one de départ. Titulaire décevant face au LOSC il y a huit jours (0-2), Marcus Coco pourrait laisser sa place à Ludovic Blas sur l’aile droite. Cela aurait comme conséquence la montée d’Imran Louza en meneur de jeu. Mehdi Abeid formerait alors avec Pedro Chirivella une paire de milieux défensifs censée protéger Alban Lafont.