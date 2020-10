FC Nantes : Gourcuff sort un couteau suisse inattendu pour défier le PSG

Affiche historique du championnat de France, le FC Nantes-PSG de ce soir a pâle allure. C'est qu'entre les blessures, les suspensions, la Covid-19 et les cadences infernales, les deux équipes feront davantage jouer des remplaçants habituels qu'autre chose. Notamment les Canaris, privés de l'intégralité de leur défense, à moins de retours de dernière minute. Christian Gourcuff doit notamment rebâtir une charnière centrale, Nicolas Pallois étant suspendu et Andrei Girotto positif au coronavirus. Mais selon L'Equipe, il a déjà une idée précise…

« Ce soir, à la place du duo Girotto-Pallois, Gourcuff comptera donc sur Jean-Charles Castelletto, qui avait pallié la suspension de Girotto contre Brest avec efficacité. Il devrait être associé à Mehdi Abeid dans un duo inédit, la solution Thomas Basila (21 ans) apparaissant écartée. Parfois meneur de jeu à ses débuts puis milieu défensif, le Franco-Algérien va devoir assurer les arrières. »

« Mehdi peut reculer d’un cran, a indiqué Gourcuff. Il a la rigueur, le souci du placement, il est généreux sur le plan défensif. Après, il y a toujours une adaptation, avec des choses différentes dans l’appréciation de la gestion de l’espace derrière, mais c’est un garçon intelligent pour s’adapter. »

Nantes - PSG: Christian Gourcuff reacts to the absence of Neymar...https://t.co/KaLQ8y28ZD