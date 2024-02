FC Nantes : Gourvennec a trouvé une double arme fatale chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes aura bien besoin de ses forces vives pour assurer son maintien cette saison. Et, hier, Jocelyn Gourvennec a peut-être trouvé ce qui pourrait ressembler à son arme fatale : le duo Mohamed-Kadewere. S’ils ne jouaient que leur deuxième match ensemble, le courant est passé entre ces deux-là.

« Depuis que Mostafa est arrivé, on parle tout le temps à l’entraînement, lors des balades et même pendant les repas, raconte Kadewere à L’Équipe. Hier (samedi) à table, on était tous les trois (avec Bénie Traoré). JC (Jean-Charles Castelletto) nous a chambrés en nous voyant. Mais on a besoin de ça pour que ça fonctionne sur le terrain. On l’a vu sur le deuxième but, c’était vraiment magnifique. On se sent bien et on joue bien ensemble. »

« C’est quelque chose qu’il faut cultiver »

« Bénie et Tino apportent beaucoup de fraîcheur, précise Gourvennec. Ces deux-là ont une joie de vivre, c’est communicatif tous les jours à l’entraînement. Et ça a déteint sur Mostafa. C’est quelque chose qu’il faut cultiver. »

