FC Nantes : Gourvennec a mis un stop au Stade Rennais avant d’arriver à Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le vilain petit canard aurait mis un lapin au Stade Rennais. En poste depuis fin novembre, Jocelyn Gourvennec a repris les rênes d’une équipe en difficulté. Après avoir gagné leur premier match avec leur nouvel entraîneur, face à Nice, d'autres adversaires se sont succédés et les Nantais se sont inclinés face au PSG, Brest et Lyon. Mais l’équipe de Gourvennec propose un jeu plus attrayant que son prédécesseur, qui a notamment perdu le derby face au Stade Rennais. Club face auquel Gourvennec a posé un lapin.

Pas le temps, je file à Nantes

Alors que le Stade Rennais l’invitait pour l’enregistrement d’une émission baptisée "Le repas des légendes", l’ancien joueur des Rouge et Noir a dû s’excuser pour cause d’entretien en urgence avec le FC Nantes, comme l’annonce RMC Sport.

Pas gentil ça, Jocelyn.

Podcast Men's Up Life