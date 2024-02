FC Nantes : Gourvennec a repéré un petit filou au LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Edon Zhegrova sera à coup sûr à surveiller ce soir lors du choc entre le PSG et le LOSC au Parc des Princes (21h). Le plus souvent décisif et virevoltant, le milieu offensif de 24 ans possède en outre une personnalité atypique. Voire un peu filou.

La petite filouterie de Zhegrova

Jocelyn Gourvennec, son premier entraîneur dans le Nord de janvier à mai 2022, sait de quoi il parle. « Il nous faisait croire qu’il ne parlait pas le français. Or il avait de la famille en Belgique et comprenait tout ce que l’on disait. Je l’ai découvert. Je lui ai dit que c’était un malin », a souri l’entraîneur du FC Nantes dans L’Équipe.

