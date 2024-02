FC Nantes : Gourvennec aurait recadré plusieurs joueurs, dont Mollet

Zapping But! Football Club

Comme tous les mardis, le podcast Sans Contrôle est revenu sur la semaine écoulée du FC Nantes. Il a notamment été question de l'absence de Florent Mollet dans le groupe pour le deuxième match d'affilée. A ce sujet, Jocelyn Gourvennec a déclaré après la défaite contre le PSG (0-2) : "J'ai un groupe à gérer, tout le monde a des devoirs, qu'on soit jeune ou expérimenté. J'ai un discours d'exigence, d'esprit collectif. J'ai des choix à faire. Flo a fait une bonne semaine d'entraînement, il faut qu'il continue".

"La direction et Philippe Mao ont demandé à Gourvennec de resserrer les boulons"

Les journalistes du podcast ont convenu que l'ancien Montpelliérain payait une attitude déplacée avant le déplacement victorieux à Toulouse (2-1) la semaine précédente, l'un d'entre eux révélant que la direction avait demandé à Gourvennec d'être plus exigeant envers ses joueurs : "Florent Mollet, ça lui arrive de faire la gueule, c'est dans sa nature. Avec Gourvennec, ça ne passe pas. La direction et Philippe Mao ont demandé à Gourvennec de resserrer les boulons, notamment au niveau des retards, même si ça ne concerne pas Mollet. Lui a eu un comportement exécrable avant Toulouse". On verra à Lorient samedi, dans un match très important pour le maintien, si ce recadrage a eu les effets escomptés.

