FC Nantes : fixé sur son contrat, Gourvennec arrive à la Jonelière ce mercredi avec trois renforts !

Pierre Aristouy n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Ouest France confirme les informations de L’Équipe et précise que le club a mis fin à ses fonctions hier et l’en a informé ce matin. Le staff est aussi limogé : Alain Pochat, son adjoint, et Julien Le Pape, son préparateur physique.

Gourvennec au moins jusqu'en fin de saison

Pour le remplacer, le nom de Jocelyn Gourvennec est aussi confirmé. Le quotidien régional précise que l’ancien coach du LOSC et des Girondins de Bordeaux sera accompagné de deux adjoints : Kévin Plantet et Pierre Espanol. Un analyse vidéo, Alexandre Karvaillant, rejoint également le nouveau staff. Le préparateur physique, lui, n’est pas encore trouvé. Le journaliste de Radio Hit West Simon Reungoat ajoute que Gourvennec s’engage jusqu’à la fin de saison du FC Nantes, au moins. Plus un an en cas de maintien.

